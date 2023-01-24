В ДНР сменили главу администрации Мариуполя

В городе произошла смена руководства Фото: Александр КОЦ

Мэр Мариуполя Константин Иващенко был освобожден от должности. Соответствующий указ подписал врио Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

- Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя, - сказано в документе, датированном 22 января.

Другим своим указом врио Главы ДНР назначил мэром Мариуполя бывшего главу Новоазовского района Олега Моргуна. Документ датируется 23 января и уже вступил в законную силу.

Кроме того, согласно еще одному указу властей, новым руководителем Новоазовской районной администрации в ДНР стал Василий Овчаров. Ранее он возглавлял районное управление финансов.

Напомним, в апреле 2022 года Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко - бывшего городского депутата. Также Иващенко был директором завода «Азовмаш». Когда в Мариуполе начались боевые действия, депутат не оставил город, а обратился к России и Донецкой Народной Республике с просьбой направить гуманитарную помощь для местных жителей.

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