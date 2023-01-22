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НовостиОбщество22 января 2023 16:08

В Мариуполе построят новый хлебозавод с привлечением инвесторов

Сейчас в приморский город возят хлеб из Донецка, Макеевки, Енакиева, Новоазовска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Хлеб в Мариуполь возят даже из Енакиева. Фото: АГ ДНР

Хлеб в Мариуполь возят даже из Енакиева. Фото: АГ ДНР

Власти ДНР прорабатывают вопрос с привлечением инвесторов для строительства хлебозавода в Мариуполе, который должен обеспечить город свежим хлебом. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

- Министерством прорабатываются вопросы привлечения инвесторов для строительства нового хлебозавода, производственная мощность которого позволит обеспечить город своим хлебом, - сказал Крамаренко.

Он уточнил, что сейчас для бесперебойного обеспечения населения Мариуполя свежим хлебом и хлебобулочной продукцией привлекаются предприятия Донецка, Макеевки, Енакиева, Новоазовска, а также мелкие пекарни, расположенные в пригороде Мариуполя.

Напомним, Мариуполь был освобожден весной прошлого года. В городе предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности подверглись серьезным разрушениям. Хлебозавод предстоит построить заново.

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