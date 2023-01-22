На пунктах пропуска станет проще и быстрее проходить контроль. Фото: Минтранс ДНР

Пункты пропуска на границе ДНР и Ростовской области расширят вместе с дорогами, отдельно выделят КПП для пешеходов. Министерство транспорта РФ разработало соответствующий план. Обновление ждет и федеральные участки трасс, которые связывают Республику с другими регионами России.

В ДНР строят амбициозные планы по объединению в одну сеть автомобильных дорог Республики и Ростовской области. Проведены соответствующие переговоры с замминистра транспорта РФ Василием Десятковым. На 2023 год составлена программа ремонта дорог.

- Нам необходимо прийти к тому, чтобы объединить их в единую дорожную сеть, тем самым обеспечив комфортное передвижение для наших граждан, - заявил первый заместитель председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

КАКАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОЖИДАЕТСЯ НА КПП

Грандиозный план по объединению в одну сеть автодорог невозможен без реорганизации работы пропускных пунктов на административной границе между двумя регионами. На данный момент их три – в районе Успенки, Новоазовска и Мариновки.

- Здесь постоянно возникают очереди. Перед КПП дороги в одну полосу, а скопление фур периодически парализуют движение легковушек и автобусов. Нужно больше полос и при прохождении контроля. Да и само количество пунктов пропуска надо увеличить, - поделился своими наблюдениями дончанин Валерий Филатов.

О проблеме КПП врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на рабочей встрече 20 декабря в Москве.

- Вопрос заключается в том, что нужно поручение Правительства РФ комплексно проработать, расширить непосредственно. Сейчас из Ростовской области потоки пошли дополнительные. Плюс еще непосредственно наши люди, - сказал Пушилин.

Он отметил, что налаживание работы КПП с учетом отремонтированных дорог позволит за семь часов доехать из Ростовской области в Крым через Донецкую Народную Республику.

Президент России пообещал решить проблему. И вот в минувшую пятницу врио Главы ДНР сообщил о подготовке к расширению пропускной способности КПП. По словам Пушилина, Министерство транспорта РФ разработало план действий по расширению дорог, увеличению и расширению самих пунктов пропуска, выделению отдельно КПП для пешеходов.

- Там целая дорожная карта, - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что проект позволит упростить пересечение как для гражданского населения, так и проходящих транзитов из Запорожской и Херсонской области и Крыма.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе есть площадки для большегрузов, где они могут ожидать своей очереди.

Полная ликвидация КПП пока не ожидается. Их необходимость сохраняется в связи с вероятностью перевозки запрещенных грузов через административную границу между субъектами Федерации.

ПРОДОЛЖАТ РЕМОНТЫ АВТОДОРОГ И ЗАПУСТЯТ БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ПОЕЗДА

В минувшем году в Республике было восстановлено 7 мостов, капитально отремонтировано порядка 300 км автомобильных дорог общего пользования. Для сравнения за период с 2015 по 2021 год в Республике текущим ремонтом было охвачено 235 км дорог.

В ДНР капитально отремонтируют 300 км автомобильных дорог общего пользования. Фото: Минтранс ДНР

- В наступившем году продолжим масштабный ремонт. При поддержке Правительства РФ запланировали к ремонту порядка 300 км дорог. Обновление ждет федеральные участки трасс, которые связывают наш регион с другими субъектами Российской Федерации и не видели ремонта десятилетиями, - сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Снизить нагрузку на автодороги позволит запуск беспересадочных железнодорожных маршрутов из ДНР в города России. Первый зампред Правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что власти Республики видят запрос населения на восстановление прежних и создание новых железнодорожных маршрутов.

- В 2022 году в сфере железнодорожного транспорта нам удалось восстановить объекты инфраструктуры на трех станциях, провести работу по ремонту верхнего строения пути по 13 станциям и 8 перегонам, сделать укладку порядка 27 км пути, балластировку и выправку порядка 30 км пути, восстановить диспетчерскую связь на трех станциях, — рассказал Солнцев.

По словам первого вице-премьера, с помощью федерального Правительства в этом году будет проводиться работа по интеграции Донецкой железной дороги в общероссийскую сеть.

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