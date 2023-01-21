«Верное направление»: В ЛНР за два месяца помогли 19 семьям с тяжелобольными детьми

В Республике работает «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей, которые не имеют возможности получить или оплатить своему ребенку необходимое лечение. Фото: «Верное направление»

В Луганской Народной Республике за два месяца помогли 19 семьям, воспитывающим детей с тяжелыми недугами. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.

Она пояснила, что в Республике работает «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей, которые не имеют возможности получить или оплатить своему ребенку необходимое лечение. Ее организовала благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление», которая и оказывает поддержку тем, кто в этом особо нуждается.

- За два месяца работы службы в регионе на горячую линию поступило более сотни звонков, специалисты провели консультации и составили маршруты десяткам семей, а 19 семей уже получили необходимую помощь: инвалидные коляски, протезы, средства гигиены, оплату лечения и реабилитации, - рассказала замглавы правительства.

По словам Тодоровой, организация принимает обращения только от родителей или законных представителей ребенка, не достигшего 18 лет. При этом вся помощь предоставляется на бесплатной основе. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 800 303 30 30 по будним дням с 06:00 до 18:00.

- Также можно оставить письменное обращение в форме обратной связи на сайте www.vernap.ru и специалисты «Верного направления» свяжутся с вами, - разъяснила Анна Тодорова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике начала работать благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление». Это «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей, которые не в состоянии получить или оплатить необходимое лечение для своего ребенка.

Обратиться сюда родители могут в том случае, если у них возникли сложности с получением или оплатой лекарств, назначенного ребенку лечения, средств для его реабилитации и необходимых обследований, включая проезд к месту лечения и проживание там. Также сюда можно будет обратиться, если родителям или детям понадобится помощь психологов.

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