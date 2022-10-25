В ЛНР появилась благотворительная служба помощи для родителей тяжелобольных детей «Верное направление»

Помощь оказывается на бесплатной основе. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике начала работать благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление». Это «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей, которые не в состоянии получить или оплатить необходимое лечение для своего ребенка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

Там пояснили, что обратиться на «горячую линию» родители могут в том случае, если у них возникли сложности с получением или оплатой лекарств, назначенного ребенку лечения, средств для его реабилитации и необходимых обследований, включая проезд к месту лечения и проживание там. Также сюда можно будет обратиться, если родителям или детям понадобится помощь психологов.

Сотрудники службы изучат возможность предоставления помощи от государства, помогут собрать документы для обращения в различные фонды и сопроводят обратившихся до момента оказания необходимой поддержки. Причем все это - на бесплатной основе. Обращения принимаются только от родителей или законных представителей ребенка возрастом до 18 лет.

Позвонить на «горячую линию» можно по телефону +7 800 303 30 30 в будние дни с 06:00 до 18:00.

- Также можно оставить письменное обращение в форме обратной связи на сайте www.vernap.ru , и специалисты «Верного направления» свяжутся с вами, - объяснили в Минздраве.

Напомним, ранее в ведомстве пояснили, как в ЛНР будет проходить диспансеризация детей. Как отметили в Министерстве здравоохранения Республики, плановым медицинским обследованием планируется охватить более 160 тысяч детского населения.

Здоровью детей - особое внимание (иллюстративное фото) Фото: Алексей ФОКИН

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