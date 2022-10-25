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Общество25 октября 2022 10:00

В ЛНР пояснили, как будет проходить диспансеризация детей

Плановым медицинским обследованием планируется охватить более 160 тысяч детского населения
Ирина ДМИТРИЕВА
В регионе приступили к профилактическим осмотрам детей возрастом от 2 до 17 лет

В регионе приступили к профилактическим осмотрам детей возрастом от 2 до 17 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике диспансеризацию детей будут проводить только с согласия их родителей. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Диспансеризация будет проходить исключительно добровольно с согласия родителей, - заверила она.

По словам министра, родители имеют полное право отслеживать весь процесс медицинского обследования своих детей. И при желании могут сопровождать их при осмотрах.

- В случае желания родителей присутствовать при осмотре ребенка - конечно же, мы не будем препятствовать для того, чтобы родитель был рядом со своим малышом, - заявила глава Минздрава.

Она отметила, что Министерство здравоохранения ЛНР во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина планирует организовать диспансеризацию более 160 тысяч детей. Напомним, ранее российский лидер поручил провести в новых регионах России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - полную диспансеризацию детского населения.

Наталия Пащенко пояснила, кто именно должен пройти плановое обследование у медиков.

- Кто будет задействован в диспансеризации? Это будут детки от 2 до 17 лет - это более 160 тысяч детского населения Луганской Народной Республики, - рассказала министр.

По словам чиновницы, в ЛНР планируют завершить этот процесс к маю 2023 года. Для более тщательного проведения профосмотров Правительство РФ выделило дополнительные финансовые средства.

- Будут привлечены и специальные автомобили, и дополнительное оборудование: это и ультразвуковая диагностика, ЭКГ-диагностика, - заявила Пащенко.

При этом министр здравоохранения Республики уточнила, что в проведении диспансеризации помимо местных медицинских бригад будут участвовать также специалисты из других регионов России.

Для более углубленного обследования детей будут привлечены узкоспециализированные специалисты из других регионов России

Для более углубленного обследования детей будут привлечены узкоспециализированные специалисты из других регионов России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для более углубленного обследования будут привлечены специалисты, которые будут задействованы в осмотре детей: и кардиологи, это будут также детские акушеры-гинекологи, оториноларингологи, офтальмологи. То есть, с целью объективного установления диагноза будет работать достаточно большая, квалифицированная бригада, - рассказала глава Минздрава.

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