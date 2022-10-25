В ЛНР пояснили, как будет проходить диспансеризация детей

В регионе приступили к профилактическим осмотрам детей возрастом от 2 до 17 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике диспансеризацию детей будут проводить только с согласия их родителей. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Диспансеризация будет проходить исключительно добровольно с согласия родителей, - заверила она.

По словам министра, родители имеют полное право отслеживать весь процесс медицинского обследования своих детей. И при желании могут сопровождать их при осмотрах.

- В случае желания родителей присутствовать при осмотре ребенка - конечно же, мы не будем препятствовать для того, чтобы родитель был рядом со своим малышом, - заявила глава Минздрава.

Она отметила, что Министерство здравоохранения ЛНР во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина планирует организовать диспансеризацию более 160 тысяч детей. Напомним, ранее российский лидер поручил провести в новых регионах России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - полную диспансеризацию детского населения.

Наталия Пащенко пояснила, кто именно должен пройти плановое обследование у медиков.

- Кто будет задействован в диспансеризации? Это будут детки от 2 до 17 лет - это более 160 тысяч детского населения Луганской Народной Республики, - рассказала министр.

По словам чиновницы, в ЛНР планируют завершить этот процесс к маю 2023 года. Для более тщательного проведения профосмотров Правительство РФ выделило дополнительные финансовые средства.

- Будут привлечены и специальные автомобили, и дополнительное оборудование: это и ультразвуковая диагностика, ЭКГ-диагностика, - заявила Пащенко.

При этом министр здравоохранения Республики уточнила, что в проведении диспансеризации помимо местных медицинских бригад будут участвовать также специалисты из других регионов России.

Для более углубленного обследования детей будут привлечены узкоспециализированные специалисты из других регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для более углубленного обследования будут привлечены специалисты, которые будут задействованы в осмотре детей: и кардиологи, это будут также детские акушеры-гинекологи, оториноларингологи, офтальмологи. То есть, с целью объективного установления диагноза будет работать достаточно большая, квалифицированная бригада, - рассказала глава Минздрава.

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