В ЛНР сообщили о повреждении электроподстанции в Золотом-5 в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела был поврежден важный объект энергоснабжения города. Фото: mintek-dnr.ru

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ЛНР один раз. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем оказался город Золотое-5, по которому был нанесен ракетный удар из реактивной системы залпового огня американского производства.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Золотое-5 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, в результате обстрела был поврежден важный объект энергоснабжения города - подстанция с рабочим напряжением 400 кВ.

- В результате обстрела повреждена ПС 400 кВ «Михайловка», - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее в Штабе теробороны ДНР заявили, что украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Донбасса, чтобы создать гуманитарную катастрофу. В результате ударов остаются обесточенными целые промышленные предприятия, социальные объекты и бытовые абоненты.

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