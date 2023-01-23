Штаб теробороны ДНР: Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу

Киев хочет создать в Донбассе гуманитарную катастрофу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ежедневно вооруженные формирования Украины выпускают по территории Донецкой Народной Республики десятки боеприпасов из различного вида вооружения. Под огнем – жилые кварталы: дома, школы, больницы. Также киевские боевики бьют по объектам электроснабжения. В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате ударов остаются обесточенными промышленные предприятия, социальные объекты и бытовые абоненты.

- Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу, - заявили в штабе теробороны Республики.

В Штабе отметили, что огромный ущерб системе электроснабжения украинские боевики нанесли также в тех населенных пунктах, которые были освобождены в ходе специальной военной операции.

- Тем не менее энергетики Донецкой Народной Республики принимают все необходимые меры, чтобы своевременно проводить ремонтно-восстановительные работы на электросетях и подстанциях, - подчеркнули в Штабе территориальной обороны ЛНР.

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