В Петровском районе под обстрел попала бригада энергетиков, трое ранены

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Петровский район Донецка. Под огонь ВФУ попала ремонтная бригада Петровско-Западного РЭС, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Ремонтная бригада Петровского-Западного РЭС, направляясь к месту выполнения ремонтных работ, попала под обстрел нацистов ВФУ. Три человека получили ранения. В результате обстрела повреждено остекление, кровля и двери частного жилого дома по улице Павлова, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Петровского района в 13:40 по улице Электровозной пострадал мужчина 1990 года рождения.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате украинской агрессии повреждения получили два дома по улицам Воронихина и Новочеркасской.

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