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НовостиПолитика23 января 2023 12:33

В Петровском районе под обстрел попала бригада энергетиков, трое ранены

Украинские боевики продолжают обстреливать прифронтовой район
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Петровский район Донецка. Под огонь ВФУ попала ремонтная бригада Петровско-Западного РЭС, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Ремонтная бригада Петровского-Западного РЭС, направляясь к месту выполнения ремонтных работ, попала под обстрел нацистов ВФУ. Три человека получили ранения. В результате обстрела повреждено остекление, кровля и двери частного жилого дома по улице Павлова, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Петровского района в 13:40 по улице Электровозной пострадал мужчина 1990 года рождения.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате украинской агрессии повреждения получили два дома по улицам Воронихина и Новочеркасской.

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