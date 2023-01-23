В результате украинского обстрела в центре Горловки ранен мирный житель

По Горловке ВСУ выпустили четыре 155-мм снаряда. Фото: ТГ/Иван Приходько

Мирный житель получил ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины вечером 23 января. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Вследствие обстрела центра Горловки с позиций украинских террористов ранен мирный житель А. Ю. И. 07.12.1950 года рождения, - сообщил Приходько в своем телеграм-канале.

По информации мэра Горловки, пострадавшему мужчине сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в семь часов вечера 23 января украинские вооруженные формирования выпустили по Центрально-Городскому району четыре 155-миллиметровых снаряда. По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, киевские боевики вели огнь с позиций в районе населенного пункта Дзержинск. Повреждения получили школа № 55, перебиты троллеи, пробиты трамвайные пути по проспекту Ленина. Супермаркет «Молоко», расположенный около поврежденной школы, закрыт.

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