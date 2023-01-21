В Кировском районе Донецка под обстрелом ВСУ погиб мужчина

Жизнь одного мирного жителя оборвалась в результате обстрела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла сегодня днем по улице Дагестанская.

- Сегодня при обстреле Кировского района Донецка в 15:45 погиб мужчина 1970 года рождения, - проинформировал мэр.

Отметим, что по словам очевидцев, один из украинских снарядов приземлился рядом с музыкальной школой. В результате взрывной волной выбило окна в ближайших жилых домах и детском саду. Данные про повреждение остекления дошкольного учреждения ранее подтвердил мэр. По словам Алексея Кулемзина, детсад лишился стекол уже в четвертый раз.

- В Кировском районе по улице Дагестанская сегодня в результате обстрела в четвертый раз повреждено остекление окон в детском саду № 279, - проинформировал он.

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