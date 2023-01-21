В Донецке один из детсадов в четвертый раз остался без стекол из-за украинских обстрелов

Под обстрел попало детское дошкольное учреждение. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Донецке один из детских садов уже в четвертый раз остался без стекол из-за постоянных украинских обстрелов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что дошкольное учреждение расположено в Кировском районе, который сегодня вновь оказался под прицельным огнем ВСУ.

- В Кировском районе по улице Дагестанская сегодня в результате обстрела в четвертый раз повреждено остекление окон в детском саду № 279, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке спасли мужчину из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ дома. Как заявили сотрудники МЧС, в 19.15 на дежурную линию «101» поступила информация о прямом попадании снаряда в частный жилой дом в Петровском районе города. Под завалами находился человек. Прибыв на место обстрела, спасатели обнаружили, что конструкции дома полностью обрушились. Они сразу же приступили к разбору завалов и поискам потерпевшего. Вскоре его деблокировали из-под обрушившихся конструкций и передали сотрудникам скорой помощи.

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