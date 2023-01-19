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Политика19 января 2023 18:50

ВСУ за день шесть раз обстреляли Кировский район Донецка

Пострадали четыре частных дома, автомобиль и газовая труба
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска с начала суток выпустили по городам и поселкам Донецкой Народной Республики 170 снарядов. Украинские боевики активно обстреливали районы Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Больше всего досталось столице ДНР.

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Кировском районе Донецка, где побывал наш фотокор, повреждения получили четыре частных дома на улицах Короткая и Горнорудная. На место ЧП приезжала газовая служба. Снарядом был поврежден газопровод.

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

Противник обстреливает из 155-го калибра (стандарт НАТО). Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

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