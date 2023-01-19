ВСУ за день шесть раз обстреляли Кировский район Донецка

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска с начала суток выпустили по городам и поселкам Донецкой Народной Республики 170 снарядов. Украинские боевики активно обстреливали районы Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Больше всего досталось столице ДНР.

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

В Кировском районе Донецка, где побывал наш фотокор, повреждения получили четыре частных дома на улицах Короткая и Горнорудная. На место ЧП приезжала газовая служба. Снарядом был поврежден газопровод.

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Противник обстреливает из 155-го калибра (стандарт НАТО). Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.

Чаще всего под обстрелами оказываются жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникальный случай: У раненого водителя из Донецка Алексея Савченко навсегда останется осколок в сердце

Водитель, развозящий продукты в супермаркеты «Молоко», остался жив благодаря слаженной работе медиков (подробнее)