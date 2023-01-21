Алтайский край помог обеспечить водой село Желтое в ЛНР

Замена насоса позволила обеспечить водой социальные объекты и жилой сектор села. Фото: Администрация Славяносербского района
Алтайский край на правах шефов помог оперативно обеспечить водой село Желтое, расположенное в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в районной администрации.
Там отметили, что предприятие «Алтайводсервис» приобрело и установило глубинный насос на местной скважине. Содействие в этом оказали местные власти и коммунальная служба.
- Благодаря четкой и слаженной работе администрации Славяносербского района, «Алтайводсервиса» и муниципального унитарного предприятия «Монолит» удалось оперативно решить проблему с водоснабжением села Желтое, - рассказали в мэрии.
По словам представителей администрации, замена глубинного насоса позволила обеспечить бесперебойное водоснабжение для объектов социально-культурной сферы села, многоквартирных домов, а также частного сектора.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР в рамках федеральной программы планируют провести восстановительные работы на Елизаветовском водохранилище. Специалисты займутся укреплением дамбы и ремонтом гидротехнических сооружений.
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