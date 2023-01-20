В ЛНР в рамках федеральной программы планируют провести восстановительные работы на Елизаветовском водохранилище

Специалисты обследовали водохранилище для дальнейшей организации ремонтных работ. Фото: Минприроды ЛНР

В Луганской Народной Республике обследовали Елизаветовское водохранилище для последующей организации восстановительных работ в рамках выполнения федеральной программы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, чьи сотрудники приняли участие в комиссионном обследовании объекта.

В ведомстве уточнили, какие виды ремонта уже наметили для себя специалисты.

- Обследование проведено для организации ремонтных и/или реконструкционных работ на водохранилище, в том числе укреплению дамбы и ликвидации дренажа гидротехнических сооружений водохранилища в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», - рассказали в министерстве.

Уточняется, что обследование было организовано Донским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов России.

Отметим, что Елизаветовское водохранилище расположено в Антрацитовском районе ЛНР. Оно входит в перечень стратегически важных объектов Республики.

Елизаветовское водохранилище входит в перечень стратегически важных водных объектов Республики. Фото: Минприроды ЛНР

Тем временем в ДНР ограниченное водоснабжение не позволяет обеспечить стабильную работу котельных. Из-за продолжающихся боевых действий происходят регулярные повреждения котельных и тепловых сетей. Из-за гидравлических ударов участились аварии на тепловых сетях, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой.

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