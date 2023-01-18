В Красном Луче специалисты из Башкирии заменили 2,6 километров водовода

Ремонт на участке водопровода улучшит качество подачи воды и сократит количество прорывов. Фото: администрация города Красный Луч

Специалисты из региона-шефа Башкирии заменили порядка 2,6 километров водовода в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Такая мера позволит улучшить водоснабжение отдельных районов города и устранит прорывы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красного Луча.

— Данный водопровод имеет большое значение в обеспечении питьевой водой удаленных районов города. Работы на данном водоводе были начаты в конце ноября 2022 года, и проводятся силами специалистов из Республики Башкортостан, — отметили в администрации Красного Луча. — На сегодняшний день произведена укладка новой ПЭТ трубы диаметром 325 мм, общей протяженностью 2,6 км.

В пресс-службе также добавили, что на объекте уже организовано 15 смотровых колодцев с установкой запорной арматуры и сбросных сифонов. Работы на участке водовода от насосной станции КРУМ к улице Менжинского завершатся 1 февраля 2023 года.

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