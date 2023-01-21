В Лисичанске обстрелом ВСУ повреждены дома и уничтожены хозпостройки

Последствия обстрела города. Фото: Администрация Лисичанска

Украинские войска вновь атаковали город Лисичанск в ЛНР. В результате обстрела в населенном пункте были уничтожены хозпостройки и повреждены жилые дома. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что обстрел города произошел 20 января, ориентировочно в 15:00. На этот раз вражеские снаряды приземлились в район жилого массива Пролетарска. К счастью, обошлось без жертв.

- От фашистских боеприпасов пострадали два домостроения: практически уничтожены хозяйственные постройки, выбиты стекла, осколками посечены дома, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Беловодский район ЛНР при помощи семи боевых дронов. Удар одного из беспилотников привел к тому, что в селе Новодеркул получили повреждения помещения и техника государственного конного завода № 63. Пострадали два трактора и механический цех.

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