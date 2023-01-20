ВСУ атаковали Беловодский район ЛНР из ударных дронов

Украинские войска активно используют ударные беспилотники в Донбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки территория ЛНР подверглась украинским обстрелам один раз. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был осуществлен противником при помощи ударных дронов. Под прицельным огнем оказался Беловодский район.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован удар по Беловодскому району с применением семи БПЛА, - заявили наблюдатели.

По данным СЦКК, удар беспилотников привел к тому, что в селе Новодеркул получили повреждения помещения и техника государственного конного завода № 63. Пострадали два трактора и механический цех.

Тем временем в местной администрации пояснили, что повреждения были нанесены одним из семи выпущенных ВСУ дронов.

- Были сбиты два вражеских беспилотника, четыре упали в лесном массиве, не попав в цель, - рассказали представители мэрии.

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