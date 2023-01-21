В Лутугино загорелся продуктовый магазин, расположенный в многоквартирном жилом доме

Инцидент произошел 20 января по улице Крупской. Фото (архив): МЧС ЛНР

В Лутугино из-за пожара, вспыхнувшего в продуктовом магазине, едва не пострадали жильцы многоквартирного жилого дома. Людей пришлось срочно эвакуировать из окруженного огнем жилья. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 20 января по улице Крупской. Короткое замыкание электропроводки вызвало огонь, который уничтожил потолок площадью 60 квадратных метров в продуктовом магазине. Сам магазин располагался в жилом доме.

Прибывшие на место пожара спасатели вывели людей на улицу.

- На месте пожара эвакуировано 10 человек, из них двое детей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее жителей ЛНР предупредили о звонках от неизвестных людей, которые представляются сотрудниками газовой компании и просят детей открыть дома газ. Как заявили в Министерстве образования и науки Республики, это могут быть злоумышленники из Украины. Их цель - организовать взрывы многоквартирных домов.

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