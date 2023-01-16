Хотят взорвать многоэтажки: Злоумышленники из Украины просят по телефону российских детей открыть дома газ

Родителям советуют удалить телефонные номера детей из свободного доступа. Фото: МВД ДНР

Злоумышленники из Украины звонят российским детям и под видом проверки исправности системы просят включить дома газовые конфорки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) ЛНР.

- Детям поступают звонки от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками газовой компании, просят включить газ на всех конфорках плит, чтобы якобы проверить исправность системы. На самом деле, звонят злоумышленники из Украины! Их цель - организовать взрывы многоквартирных домов, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, как предполагают интернет-пользователи, анонимные звонки на телефоны российских школьников могут поступать из Центра информационно-психологических операций Украины.

- Граждан, пользующихся бытовыми газовым баллонами просим обратить особое внимание на то, что вашим родственникам, особенно детям, могут поступать телефонные звонки с просьбой открыть газ для проверки оборудования. Всем родителям нужно удалить телефонные номера детей из свободного доступа, проверить аккаунты детей, в каких группах состоит ребенок, - призвали в МОН ЛНР.

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