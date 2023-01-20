В Шахтерске впервые с советских времен пересмотрят генеральный план города

Прежний генеральный план не соответствует сегодняшним реалиям. Фото: ТГ/Хоценко

В Шахтерка впервые более чем за сорок лет пересмотрят генеральный план города. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

Там уточнили, что помощь в этом вопросе окажет регион-шеф - Сахалинская область России.

- Нами запланировано с помощью Сахалинской области выполнить корректировку генерального плана города и района, который не знал изменений более 40 лет, и на сегодня просто не объективен, - пояснили в мэрии.

Как заявили в администрации, уже после пересмотра генерального плана можно будет планировать развитие городских территорий и привлекать к этому инвесторов.

Напомним, власти Шахтерска совместно с Сахалинской областью подготовили план восстановления и развития города на 2023 год. Регион-шеф готов оплатить работы на 33 объектах на общую сумму 503,4 миллиона рублей. Еще 500 миллионов рублей поступят из федерального бюджета.

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