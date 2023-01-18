В городах Донбасса работа по восстановлению не останавливается ни на день

Одна из восстановленных Бурятией школ в Старобешевском районе

В минувшем году регионами-шефами был выполнен колоссальный объем работ в городах и поселках Донбасса. Специалисты занимались восстановлением разрушенных объектов – многоквартирных и частных домов, школ, садиков и больниц, ремонтировали и прокладывали дороги, возводили мосты, налаживали работу систем жилищно-коммунального хозяйства. Жители говорят, что таких темпов преображения городов никогда не видели.

На этом работы не заканчиваются, они лишь набирают обороты. Многие из регионов-шефов уже подготовили планы не только на этот год, но и на несколько лет вперед. Главная цель — повысить уровень жизни в Республике.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель Правительства Республики Виталий Хоценко посетили объекты, которые Сахалин восстановит в Шахтерске

В Старобешевском районе восстановят почти сотню объектов

Большие планы по восстановлению Старобешевского района у Республики Бурятия. В этом году специалисты планируют восстановить в подшефном районе 97 объектов. На эти цели будет выделено 945 миллионов рублей.

— Это больницы, школы, детские сады, физкультурно-спортивные учреждения, многоквартирный дом. Подрядчики Бурятии приведут в порядок аварийные участки водопроводов, канализационных и электрических сетей, — отметил первый зампред Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

Одна из восстановленных Бурятией школ в Старобешевском районе

Жители благодарны региону-шефу. К тому же, вклад в развитие района уже виден по итогам работ, которые уже были выполнены. В минувшем году Бурятия отремонтировала более 50 социально-значимых объектов. В этом списке 4 школы, 5 детских садов в населенных пунктах: Комсомольское, Старобешево, Новый Свет и в селах: Кумачово и Коммунаровка.

— На этих объектах проведена частичная замена и ремонт кровли, отстроены и отремонтированы отмостки к корпусам, заменены окна и двери, выполнены внутренние отделочные работы и многое другое, — рассказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин

Также были отремонтированы и восстановлены три многоквартирных дома в населенном пункте Комсомольское, которые пострадали в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. В домах была проведена частичная замена и ремонт кровли и отмостки, также были отремонтированы балконы, цокольные этажи, подъезды, заменены окна и двери, в подъездах и в квартирах. В поселках района также был проведен ремонт самых проблемных участков дорог. Все работы велись согласно графику выданного задания и выполнены в срок.

— Дороги действительно стали качественнее, — говорит житель Старобешево Михал Серов. — С этим проблемы у нас возникают регулярно, но сейчас, к счастью, ездить можно без лишнего напряжения из-за недовольства. Этому могут порадоваться и жители других городов, в том числе и Донецка, которые проезжают через наш район «транзитом».

В Шахтерске готовятся к реконструкции парка «Юбилейный»

Большие планы и по восстановлению Шахтерска. Власти города совместно с Сахалинской областью уже подготовили план восстановления и развития города на 2023 год. Регион-шеф готов оплатить половину расходов.

В Шахтерске благоустраивают придомовые территории

В администрации Шахтерска сообщили, что запланировано выполнение работ за счет средств бюджета Сахалинской области на 33 объектах на общую сумму более 500 миллионов рублей. В годовой план включены ремонты школ и детсадов, дорог, трансформаторных подстанций, котельной, объектов культуры и спорта.

Также власти Шахтерска прорабатывают возможность восстановления сгоревшего из-за обстрела со стороны украинских боевиков в 2014 году административного здания бывшего госпредприятия «Шахтерскантрацит» в центре города.

Парк «Юбилейный» в Шахтерске. Фото: ДАН

— По зданию имеются выводы специальной комиссии. Третий этаж восстановлению не подлежит, его состояние не позволяет проводить ремонтные работы в безопасном режиме. Первый и второй этажи могут подвергаться ремонтно-восстановительным работам, — сообщили в мэрии.

На этом позитивные изменения не заканчиваются. Власти Шахтерска сообщили о намерении реконструировать главный парк города – «Юбилейный». В этом году планируется выполнить разработку проектно-сметной документации, сама реконструкция запланирована на 2024 и 2025 годы.

Парк культуры и отдыха «Юбилейный» в Шахтерске был построен в конце 1970-х годов. Он сразу же стал одной из главных достопримечательностей города. В нем находится монумент Победы в Великой Отечественной войне, два фонтана, небольшие аттракционы, площадки для летней дискотеки и кафе, «поляна сказок» и пруд. Здесь же зимой устанавливают главную елку города. В советское время на его территории находились колесо обозрение и другие аттракционы, однако после развала Советского Союза все это было демонтировано.

— Наш парк — любимое место многих жителей города, — говорит жительница Шахтерска Ирина Супрун. — Здесь проходят все праздники, митинги и флэшмобы, также можно прогуляться с детьми. Своими силами его всячески благоустраивают активисты. Осенью школьники высаживали здесь деревья. Очень хочется, чтобы парк был реконструирован, чтобы в нем появились аттракционы, интересные места. Ждем с нетерпением.

Напомним, в прошлом году Сахалинцы выполнили работы более чем на 100 объектах в Шахтерске. Также благодаря региону-шефу удалось внедрить пилотный проект цифровой медицины, который планируется тиражировать и на другие территории Республики.

Енакиево будет развиваться

Восстанавливать город Енакиево помогает Ленинградская область. В начале этого года объекты, на которых сейчас ведутся работы, посетили Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с врио Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

— Специалисты региона-шефа закрыли тепловой контур соцобъектов. В прошлом году они отремонтировали три школы и три детсада. В одной из школ нам показали произведенный объем работ: заменены окна, двери, отремонтирован спортзал, теперь в нем новый инвентарь, закуплены оборудование для столовой и компьютерный класс. Следующий этап — внутренняя отделка, — написал в своем Telegram-канале Денис Пушилин.

Роман Храменков вручил губернатору Ленинградской области памятный знак за заслуги перед городом Енакиево

Также руководитель Республики отметил, что власти Ленобласти нашли решение проблемы дефицита воды. Они приняли решение и пробурили 23 скважины возле котельных и три возле больниц. Благодаря региону-шефу город пополнился десятью трамваями. В планах - ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал, что в 2023 году будут дооснащены техникой и пособиями школы, также специалисты приступят к ремонтным работам на мосту. В общей сложности планируется направить из бюджета до миллиарда рублей - это 1 процент планируемого дохода региона в текущем году. Помимо этого, для восстановления подшефного Ленобласти города будут направлены средства федерального бюджета.

Работы по восстановлению и нормализации жизни ведутся строительными бригадами по разным направлениям. За неоценимую помощь, в знак признательности, руководитель Енакиево Роман Храменков передал губернатору Ленинградской области благодарность жителей и вручил памятный знак за заслуги перед городом Енакиево. Он пояснил, что помощь региона очень значима для города, который на протяжении многих лет не развивался.

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