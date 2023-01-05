В Шахтерске в этом году восстановят 23 социальных объекта

В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» прошла предпраздничная акция «Ёлка собирает друзей». Фото: АГ Шахтерска

Программа восстановления и развития Шахтерска на этот год предполагает ремонт 23 социальных объектов, работы пройдут в случае полного ее финансирования. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе администрации города.

- В 2023 году планируется отремонтировать за счет средств бюджета шефа-региона — 10 объектов образования, провести реконструкцию модульной котельной с переводом на газ в средней школе села Дмитровка, за счет средств федерального бюджета — детский сад «Малыш», бассейн ФСК «Олимп» и здание школы искусств. Будем добиваться дополнительного финансирования на ремонт детского сада «Мир», — отметили в мэрии.

Там добавили, что в проекте также текущие ремонты двух ясли-садов, шести школ и станции юных техников. Они нуждаются в кровельных работах, починке систем отопления, огнезащитной обработке деревянных конструкций, замене окон и дверей, а также капремонте спортзала. Эти работы планируется провести за счет бюджета Республики.

Напомним, власти Шахтерска совместно с Сахалинской областью подготовили план восстановления и развития города на 2023 год. Регион-шеф готов оплатить работы на 33 объектах на общую сумму 503,4 млн рублей. Еще 500 млн рублей поступят из федерального бюджета.

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