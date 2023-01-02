«Мечты сбываются»: Звезды российской эстрады выступили на одной сцене с детьми из ДНР и ЛНР

Певица Зара спела с юной дончанкой один из своих хитов. Фото: кадр из видео ТК «Звезда»

Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик спели на сцене с известными российскими звездами. Наташа Королева, Дмитрий Харатьян, Зара, Ольга Кормухина и Виктор Рыбин исполнили мечты ребят из Республик и совместно выступили с ними в эфире телеканала «Звезда».

Зара и Ксюша из Донецка

Певица Зара спела с юной дончанкой один из своих хитов. Фото: кадр из видео ТК «Звезда»

Певица Зара спела хит «Мир вашему дому» совместно с девочкой Ксюшей из Донецка. Она рассказала, что чуть не стала жертвой украинских боевиков в светлый праздник Пасхи. Ксюша услышала громкие хлопки и подумала, что это фейерверк, побежала посмотреть. Именно в этот момент над домом сбили беспилотник и осколки разлетелись по соседским огородам. Чудом девочка не пострадала.

Виктор Рыбин и Маша из ЛНР

Викор Рыбин и Маша из ЛНР. Фото: кадр из видео ТК «Звезда»

Виктор Рыбин, российский артист и лидер популярной группы Дюна, исполнил песню совместно с Марией Кандауровой из ЛНР. Девочка не понаслышке знает, как прятаться от снарядов и где искать убежище. Это и спасло ее летом, когда рядом взорвали склад с боеприпасами. Маша рассказала, что ее папа — учитель, но он вынужден был взять в руки оружие и защищать свою Родину.

Ольга Кормухина и Аня из Алчевска

Ольга Кормухина и Аня Бокий. Фото: кадр из видео ТК «Звезда»

Ольга Корумхина, заслуженная артистка России, выступила на сцене с Анной Бокий из Луганской Народной Республики. Аня успела стать «Мисс очарование» ЛНР и покорить жюри международного песенного конкурса «Сердце Европы» в Париже. А этим летом в ее дом в Алчевске прилетел снаряд, и большинство квартир сгорели дотла.

Наташа Королева и София из города Кировское

Наташа Королева спела с юной Софией песню «Маленькая страна». Фото: кадр из видео ТК «Звезда»

Наташа Королева, российская эстрадная певица и заслуженная артистка России, выступила на сцене совместно с Софией Жиронкиной из города Кировское в Донецкой Народной Республике. Девочка с раннего детства знает о войне, и вместе с родителями пряталась в подвале своего дома, пока снаружи взрывались украинские снаряды. Они исполнили песню «Маленькая страна».

Дмитрий Харатьян и Илья из поселка Марковка в ЛНР

Дмитрий Харатьян и Илья. Фото: кадр из видео ТК «Звезда»

Родной поселок Ильи Марковку освободили одним из первых — в начале февраля. Тем не менее, он на себе прочувствовал все ужасы войны и жизни в сырых подвалах. Он вместе с Дмитрием Харатьяном исполнил легендарную песню «Гардемарины».

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