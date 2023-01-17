«Будем поддерживать ребят столько, сколько им это понадобится!» Народный Фронт доставил бойцам в ДНР на передовую зимнюю одежду

Народный Фронт доставил бойцам в ДНР на передовую зимнюю одежду. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Сегодня, 17 января, Народный Фронт оказал помощь подразделению военнослужащих России. Об этом сообщает Управление Народной Милиции ДНР.

- Прекрасно понятно, что во время проведения СВО зимние комплекты одежды, спальные мешки и карематы - это все расходные материалы и сегодня мы привезли ребятам 600 комплектов одежды, спальников и карематов, термобелья, шапок и перчаток, бойцам это необходимо для несения службы в зимний период. Мы будем поддерживать ребят столько сколько им это понадобится! - рассказал представитель Народного Фронта Евгений Мельников.

Ранее «КП» сообщала, семь участников Специальной военной операции, которые получили в ходе боевых действий тяжелые травмы, получили протезы от Общероссийского Народного фронта и теперь вновь смогут вернутся к полноценной жизни, а кто-то по своему желанию вновь отправится на службу.

Изготовление протезов обеспечено при финансовой поддержке АНО «Технологии возможностей» в рамках проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО», который реализует Народный фронт. У шестерых бойцов ампутировали голени, еще у одного - стопу.

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