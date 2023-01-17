Семеро бойцов СВО с тяжелыми увечьями получили протезы от Народного фронта

Бойцы спецоперации с тяжелыми увечьями получили протезы от Народного фронта. Фото: ОНФ

Модульные протезы изготовили в Москве для семерых бойцов спецоперации в рамках проекта Общероссийского Народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу ОНФ.

- Семь участников Специальной военной операции, которые получили в ходе боевых действий тяжелые травмы, получили протезы и теперь вновь смогут вернутся к полноценной жизни, а кто-то по своему желанию вновь отправится на службу. Изготовление протезов обеспечено при финансовой поддержке АНО «Технологии возможностей» в рамках проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО», который реализует Народный фронт, - сказано в сообщении.

Отмечается, что у шестерых бойцов ампутировали голени, еще у одного - стопу. Во время первого реабилитационного лагеря «Перезагрузка», организованного в декабре 2022 года в московском протезно-ортопедическом центре, у раненых сняли замеры ног.

На время изготовления модульных протезов бойцов разместили в специализированных квартирах — с этим помогли АНО «Технологии возможностей» и Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. ОНФ обеспечил пострадавшим культурную программу с посещением музеев и достопримечательностей.

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