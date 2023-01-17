В ДНР рассказали, как проходит протезирование раненых военнослужащих

Специалисты предоставляют помощь всем нуждающимся. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике продолжают оказывать помощь раненым военнослужащим, которые нуждаются в протезировании. За годы боевых действий протезами были обеспечены более 350 бойцов. Об этом сообщили ДАН в Министерстве труда и социальной политики ДНР.

Там уточнили, что с 2015 года провели протезирование для 363 военнослужащих Республики, предоставив им 470 реабилитационных изделий.

- Из них за 2022 год - 53 человека, им выдано 63 единицы, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также добавили, что за восемь лет обеспечили протезами 482 человека, пострадавших на производстве, среди них 38 людей - только за прошедший год. Им были предоставлены 613 необходимых изделий для реабилитации.

Отметим, что изготовлением протезов занимается Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Часть их также закупается за пределами Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный Фронт доставил зимнюю одежду защитникам Донбасса. В гуманитарном грузе также присутствовали инструменты и лекарства.

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