Народный фронт обеспечил ассистивными устройствами детей с нарушениями зрения в ЛНР

Новая техника станет хорошим подспорьем для ребят в процессе обучения. Фото: Народный фронт

Представители «Общероссийского народного фронта» доставили специальные ассистивные устройства - тифлофлешплееры - для воспитанников Республиканского учебно-реабилитационного центра в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Данное устройство предназначено для использования лицами с нарушениями зрения, - пояснили общественники.

По словам директора центра Елены Гордеевой, новая техника станет хорошим подспорьем для ребят в процессе обучения.

- Выражаем огромную благодарность Народному фронту за доставку необходимых приборов для наших воспитанников, которые помогут им в улучшении образовательного процесса, получении знаний и помогут им читать книжки в доступном для них формате, - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике отметили старания российских активистов, решив наградить их за неоднократное оказание помощи жителям Луганщины. Наград удостоились представители благотворительного фонда «Помощь Донбассу», общественного движения «Братская помощь», Координационного центра помощи Новороссии и информационного агентства News Front.

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