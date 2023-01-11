Народный фронт отправил жителям Донбасса более 600 фур и железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью

Сотни тонн грузов доставили волонтеры в освобожденные районы. Фото: ОНФ

Свыше 600 фур и железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью с начала февраля 2022 года отправили региональные отделения Народного фронта жителям ДНР, ЛНР и на освобожденные территории. Об этом сегодня заявили в пресс-службе ОНФ.

- По объему собранных жителями регионов грузов для Донбасса лидируют Московская область (590 тонн) Алтайский (300 тонн) и Краснодарский (280 тонн) края, а также Ивановская, Владимирская и Нижегородская области и Крым, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что основные категории грузов, направленные мирному населению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей — это продукты питания и стройматериалы.

Для военнослужащих в рамках проекта «Все для победы» неравнодушные россияне помогли приобрести бинокли, планшеты, перевязочный материал, спальники, берцы. Осенью, с наступлением холодов, в РФ начали изготавливать и отправлять печки-буржуйки. Из разных регионов за это время передано более 500 обогревательных приборов. Всего в рамках проекта «Все для победы» участникам спецоперации доставлено более 925 тыс. предметов. Народный фронт собрал для участников СВО более 4,4 млрд рублей.

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