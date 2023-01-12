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НовостиОбщество12 января 2023 7:43

В Москве наградили активистов за неоднократное оказание гуманитарной помощи жителям Луганщины

Общественников поблагодарили за активную гражданскую позицию
Ирина ДМИТРИЕВА
По поручению властей награды вручал председатель Общественной Палаты ЛНР, Герой Республики Алексей Карякин. Фото: ОП ЛНР

По поручению властей награды вручал председатель Общественной Палаты ЛНР, Герой Республики Алексей Карякин. Фото: ОП ЛНР

В Луганской Народной Республике отметили старания российских активистов, решив наградить их за неоднократное оказание помощи жителям Луганщины. Соответствующий указ принял врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Республики.

Там уточнили, что наград удостоились представители благотворительного фонда «Помощь Донбассу», общественного движения «Братская помощь», Координационного центра помощи Новороссии и информационного агентства News Front. Им вручили знаки «За гуманитарную помощь». Торжественная церемония прошла в Общественной палате Российской Федерации.

От имени властей ЛНР и всех луганчан волонтеров поблагодарил Герой Луганской Народной Республики, председатель ОП Республики Алексей Карякин. Он выразил признательность активистам за активную гражданскую позицию, организацию и неоднократную доставку гуманитарной помощи жителям Луганщины, которые пострадали от украинской агрессии.

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