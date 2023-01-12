В Москве наградили активистов за неоднократное оказание гуманитарной помощи жителям Луганщины

По поручению властей награды вручал председатель Общественной Палаты ЛНР, Герой Республики Алексей Карякин. Фото: ОП ЛНР

В Луганской Народной Республике отметили старания российских активистов, решив наградить их за неоднократное оказание помощи жителям Луганщины. Соответствующий указ принял врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Республики.

Там уточнили, что наград удостоились представители благотворительного фонда «Помощь Донбассу», общественного движения «Братская помощь», Координационного центра помощи Новороссии и информационного агентства News Front. Им вручили знаки «За гуманитарную помощь». Торжественная церемония прошла в Общественной палате Российской Федерации.

От имени властей ЛНР и всех луганчан волонтеров поблагодарил Герой Луганской Народной Республики, председатель ОП Республики Алексей Карякин. Он выразил признательность активистам за активную гражданскую позицию, организацию и неоднократную доставку гуманитарной помощи жителям Луганщины, которые пострадали от украинской агрессии.

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