Народный Фронт доставил зимнюю одежду защитникам Донбасса

Народный Фронт доставил гумпомощь защитникам Донбасса. Фото: УНМ ДНР

Защитникам Донбасса на горловском направлении в рамках акции «Все для победы» были переданы триста пар зимних берцев, комплектов зимней формы, термобелья, карематов и спальных мешков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

К тому же в рамках проекта «Все для Победы» и акции #МЫВМЕСТЕ Народный Фронт доставил груз бойцам двух подразделений Первого Армейского Корпуса от жителей Оренбургской области.

- Мы привезли помощь, которая состоит из инструментов, теплых вещей, медицины. Так же были переданы подарки и детские рисунки от самых маленьких патриотов России, - рассказал представитель Народного фронта Республики Дмитрий Мезенцев.

Военнослужащий ДНР с позывным «Кока» от имени всех бойцов выразил благодарность Оренбургу за поддержку.

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