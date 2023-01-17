Украинские боевики обстреляли Донецк, под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы

Фрагменты реактивных снарядов, прилетевших со стороны Украины. Фото: СЦКК

Сегодня, 17 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) снова обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Украинские каратели продолжают обстрел нашего города. По Киевскому и Куйбышевскому районам выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), - рассказал Алексей Валерьевич.

Ранее градоначальник информировал об обстреле Петровского и Кировского районов. С позиций ВФУ в Галициновке и Курахово было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и двадцать ракет из РСЗО. А еще двумя часами ранее на Петровке также разорвались шесть снарядов НАТОвского калибра.

«КП» сообщала, что сегодня украинские войска обстреляли Благодатное под Волновахой. Там в результате украинской агрессии погиб мужчина. А в Волновахе при обстреле гостиницы погибла женщина. В результате прямого попадания снаряда здание частично обрушилось. На момент обстрела в гостинице находились восемь человек, семь из которых смогли выбраться самостоятельно.

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