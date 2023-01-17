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НовостиПолитика17 января 2023 16:11

Денис Пушилин поручил помочь семьям погибших при обстреле Калининского района Донецка

Украинские боевики обстреляли столицу ДНР из HIMARS 16 января
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Осколки одного из трех снарядов, которые разорвались в Калининском районе 16 января. Фото: СЦКК ДНР

Осколки одного из трех снарядов, которые разорвались в Калининском районе 16 января. Фото: СЦКК ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил оказать необходимую помощь семьям погибших при недавнем обстреле Калининского района Донецка. Об этом сегодня сообщили в администрации руководителя Республики.

Поручение дано первому заместителю администрации Александру Костомарову во время совещания с руководством МЧС.

- Врио Главы ДНР поручил Александру Костомарову совместно с администрациями городов Донецка и Макеевки оказать содействие в организации похорон и выделении финансовой помощи семьям погибших в результате обстрела Калининского района, - говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия произошла утром, 16 января. Из оккупированного Краматорска украинские боевики выпустили из РСЗО HIMARS три снаряда, которые попали в торгово-офисное здание. Повреждения получили супермаркет, аптека, спортзал, адвокатская кантора, а также жилые дома. Три мирных жителя погибли, еще четверо - ранены.

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