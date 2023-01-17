Денис Пушилин поручил помочь семьям погибших при обстреле Калининского района Донецка

Осколки одного из трех снарядов, которые разорвались в Калининском районе 16 января. Фото: СЦКК ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил оказать необходимую помощь семьям погибших при недавнем обстреле Калининского района Донецка. Об этом сегодня сообщили в администрации руководителя Республики.

Поручение дано первому заместителю администрации Александру Костомарову во время совещания с руководством МЧС.

- Врио Главы ДНР поручил Александру Костомарову совместно с администрациями городов Донецка и Макеевки оказать содействие в организации похорон и выделении финансовой помощи семьям погибших в результате обстрела Калининского района, - говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия произошла утром, 16 января. Из оккупированного Краматорска украинские боевики выпустили из РСЗО HIMARS три снаряда, которые попали в торгово-офисное здание. Повреждения получили супермаркет, аптека, спортзал, адвокатская кантора, а также жилые дома. Три мирных жителя погибли, еще четверо - ранены.

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