ВСУ обстреляли поселок под Волновахой, погиб мужчина

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска обстреляли поселок Благодатное под Волновахой, есть жертвы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Благодатное, погиб мужчина, - проинформировали там.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Волновахе при обстреле гостиницы погибла женщина. В результате прямого попадания снаряда здание частично обрушилось. На момент обстрела там находились восемь человек, семь из которых смогли выбраться самостоятельно. Тело погибшей женщины спасатели извлекли из-под завала в 04.28.

- Здание трехэтажное, стены кирпичные, площадь обрушения 30 м2. Обрушение кровли и межэтажного перекрытия между 2 и 3 этажами, - уведомили в спасательной службе.

В ведомстве также добавили, что привлекли к разбору завалов две единицы техники и девять человек личного состава.

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