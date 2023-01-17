ВФУ ранили мирную жительницу в Александровке

Украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Донбасса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Александровке, выпустив по населенному пункту шесть снарядов. В результате обстрела раненая мирная жительница 1991 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ленина ранена женщина 1991 года рождения. Обстрел Александровки начался около 01:00 17 января. По городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Курахово, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее под завалами офисного здания в Калининском районе Донецка нашли тела трех мирных жителей: мужчины и двух женщин. Всего за сутки ВФУ выпустили по Республике порядка 205 боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и Еленовке.

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