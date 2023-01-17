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НовостиПолитика17 января 2023 8:28

ВФУ ранили мирную жительницу в Александровке

Общее количество жертв украинских боевиков за сутки возросло до восьми
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Донбасса (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Донбасса (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Александровке, выпустив по населенному пункту шесть снарядов. В результате обстрела раненая мирная жительница 1991 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ленина ранена женщина 1991 года рождения. Обстрел Александровки начался около 01:00 17 января. По городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Курахово, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее под завалами офисного здания в Калининском районе Донецка нашли тела трех мирных жителей: мужчины и двух женщин. Всего за сутки ВФУ выпустили по Республике порядка 205 боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и Еленовке.

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