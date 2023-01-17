В Волновахе при обстреле гостиницы погибла женщина

На месте обстрела работают спасатели Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волновахе в результате обстрела ВСУ была разрушена гостиница, есть жертвы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там заявили, что трагедия произошла по улице Ленина.

- В результате попадания неустановленного взрывоопасного предмета по улице Ленина, 55 погибла женщина 1941 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в МЧС ДНР сообщили, что в городе было зафиксировано прямое попадание в гостиницу «Уют». Здание частично обрушилось. На момент обстрела там находились восемь человек, семь из которых смогли выбраться самостоятельно. Тело погибшей женщины спасатели извлекли из-под завала в 04.28.

- Здание трехэтажное, стены кирпичные, площадь обрушения 30 м2. Обрушение кровли и межэтажного перекрытия между 2 и 3 этажами, - уведомили в спасательной службе.

В ведомстве также добавили, что привлекли к разбору завалов две единицы техники и девять человек личного состава.

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