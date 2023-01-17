В Донецке под завалами на проспекте Ильича нашли погибшую женщину

Работы на разрушенном объекте продолжаются. Фото: МЧС ДНР

Под обломками разрушенного украинскими боевиками здания в Калининском районе Донецка нашли тело еще одной женщины. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

— Сотрудники МЧС ДНР продолжают работы в обрушенном вследствие попадания ВОП здании в Калининском районе Донецка. В 2.28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения, — отметили в спасательном ведомстве.

Ранее под завалами было найдено тело женщины 1977 года рождения и мужчины, анкетные данные которого уточняются.

Напомним, что утром 16 января вооруженные формирования Украины обстреляли Калининский районе Донецка с применением реактивной системы залпового огня «HIMARS». В результате обстрела было уничтожено торгово-офисное здание на проспекте Ильича, зафиксировано попадание боеприпаса в складские помещения Объединения «Второй ликеро-водочный завод». Повреждено также здание Республиканского клинического центра нейрореабилитации, жилые дома, СТО и маршрутное такси №46.

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