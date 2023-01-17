В ЛНР доставили крупную партию гуманитарной помощи для жителей Северодонецка, Лисичанска, Старобельска и Рубежного

Нынешний конвой российских спасателей состоял из 32 автомобилей. Фото: МЧС ЛНР
В ЛНР доставили крупную партию гуманитарной помощи для жителей освобожденных городов. В столицу Республики прибыли автомобили очередного конвоя от МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Луганской Народной Республики.
Там уточнили, что нынешний конвой российских спасателей состоял из 32 автомобилей. Они привезли с собой продукты питания, вещи, детские товары, бытовую химию, инструменты, генераторы, печи и предметы первой необходимости.
- Из Луганска машины сразу отбыли в Лисичанск, Старобельск, Рубежное, Северодонецк, - пояснили в ведомстве.
В министерстве также добавили, что шесть автомобилей сразу же отправились в наиболее пострадавший от боев город - Северодонецк.
Тем временем в Попаснянском районе ЛНР создали 7 пунктов подзарядки, укомплектованных генераторами и буржуйками. Помощь в их обустройстве оказал благотворительный фонд «Ратибор».
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