В Попаснянском районе ЛНР создали 7 пунктов подзарядки, укомплектованных генераторами и буржуйками

Работа по доукомплектованию пунктов подзарядки продолжается. Фото: ТГ/Колягин

В Попаснянском районе ЛНР обустроили семь пунктов подзарядки, укомплектовав их генераторами и буржуйками. Об этом сообщил глава администрации города Первомайска Сергей Колягин, в чье административное подчинение входят данные населенные пункты.

Он уточнил, что помощь в этой работе оказал благотворительный фонд.

- Администрацией совместно с активистами территорий было создано семь пунктов подзарядки, укомплектованных генераторами и буржуйками, доставленными для жителей освобожденных территорий Попаснянского района благотворительным фондом «Ратибор», - заявил мэр.

По словам главы администрации, работа по обустраиванию пунктов подзарядки все еще продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что жителям двух сел Попаснянского района ЛНР передали генераторы и буржуйки для пунктов подзарядки. Кроме того, людям доставили материалы для закрытия теплового контура поврежденных домов.

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