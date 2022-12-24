Жителям двух сел Попаснянского района ЛНР передали генераторы и буржуйки для пунктов подзарядки

Подобные наборы вскоре доставят и в поселок Камышеваху. Фото: Администрация города Первомайска

В села Александрополье и Викторовка Попаснянского района ЛНР, которые сейчас административно подчинены администрации города Первомайска, передали генераторы и буржуйки для организации работы пунктов подзарядки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.

По словам градоначальника, жителям этих сел доставили также пленку, тарпаулин и гвозди для того, чтобы закрыть тепловой контур поврежденных домов.

- На следующей неделе подобные наборы для пункта подзарядки, доставленные в город в качестве гуманитарной помощи благотворительным фондом «Ратибор» и Луганским землячеством, будут переданы активистам поселка Камышеваха, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР продлили срок действия временных тарифов на коммунальные услуги в освобожденных районах. Согласно решению властей, они будут действовать до 31 декабря 2023 года.

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