В ЛНР продлили срок действия временных тарифов на коммунальные услуги в освобожденных районах

Жителям освобожденных территорий частично компенсируют оплату ЖКХ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Луганской Народной Республике продлили действие временных тарифов на коммунальные услуги в освобожденных районах. Их срок увеличили до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Там уточнили, о каких конкретно территориях идет речь.

- Правительство продлило срок действия временных тарифов на жилищно-коммунальные услуги на освобожденных территориях Республики: в Белокуракинском, Новопсковском, Старобельском, Беловодском, Новоайдарском, Сватовском, Меловском, Станично-Луганском, Марковском и Троицком районах ЛНР, - пояснили в пресс-службе.

Тем временем в Счастье для жителей временно установят более низкие тарифы на тепловую энергию. Как пояснили республиканские власти, с 10 октября 2022 года тарифы в сфере теплоснабжения в городе будут следующими:

-…для населения - 1137,16 руб. за 1 Гкал без учета налога с оборота; 1159,90 руб. за 1 Гкал с учетом налога с оборота 2,0%; для бюджетных организаций и прочих потребителей - 2047,50 руб. за 1 Гкал без учета налога с оборота; 2088,45 руб. за 1 Гкал с учетом налога с оборота 2,0%, - сказано в сообщении Правительства.

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