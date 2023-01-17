Российские волонтеры передали снаряжение и технику бойцам на передовую в ЛНР

Военнослужащим Республики передали не только помощь, но также слова поддержки от «Боевого братства». Фото: ЛИЦ

Бойцам ЛНР доставили на передовую снаряжение и технику. Помощь в формировании гуманитарного груза оказали представители красногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при содействии одного из местных предприятий и МФЦ города Красногорск.

Уточняется, что для солдат были закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, разгрузочные жилеты м медикаменты. По словам члена правления красногорского отделения организации Юрия Бута, который в свое время служил в Афганистане, он понимает, насколько важна такая помощь для фронта.

- Сейчас мы продолжаем традицию защищать нашу Родину и поддерживать своих соотечественников. Мы передаем ЛНР не только помощь, но и слова поддержки от нашего «Боевого братства». Благодарим защитников нашего Отечества за их смелость и защиту нашей Родины, - отметил он.

В свою очередь, глава луганского отделения «Боевого братства» Сергей Грачев поблагодарил российских активистов за оказанную поддержку и уточнил, что доставленное военное имущество предназначено для разведывательного батальона ЛНР.

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