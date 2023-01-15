ВСУ нанесли артудар из НАТОвского калибра по Донецку

Обстрелы ВФУ не прекращаются (архивное фото)

Сегодня, 15 января, украинские войска (ВФУ) нанесли очередной артудар по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. И снова - из вооружений 155-го калибра (стандарт НАТО). Об этом через свой канал в Телеграмм сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В 15:45 вражеская артиллерия нанесла удар по Кировскому и Куйбышевскому районам. С позиций в оккупированной Галициновке выпущено шесть снарядов калибром 155 мм., - проинформировал Алексей Валерьевич.

Теперь без молитвы дончане на улицу не выходят. Ребята военные, которые на выходных приезжали с передовой, признались, что здесь (в центре Донецка) им страшнее. А что говорить о самих горожанах…

- Как за окном гахнет, так крещусь, - рассказывает «КП» дончанка Людмила. – Руки так дрожат, что не могу справиться с Телеграм. В районе живут родственники, много друзей – не дай Бог, к ним прилетело… Пока у знакомых не разузнаю, куда нацики скинули «подарки от НАТО» заснуть не могу.

Ранее донецкий градоначальник сообщал, что Куйбышевский и Киевский районы Донецка под огнем НАТОвских вооружений. Число жертв и разрушений уточняется.

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