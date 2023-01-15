Вооруженные формирования Украины обстреливают Донецк, под огнем Куйбышевский и Киевский районы города

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: Телеграм донецкого мэра Алексея Кулемзина

Сегодня, 15 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли очередной артудар по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. И снова - из вооружений 155-го калибра (стандарт НАТО). Об этом через свой канал в Телеграмм сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Под огнем фашистов Киевский и Куйбышевский районы города. В 11.30 с позиций ВФУ в населенном пункте Карловка по мирным кварталам выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - проводит актуальную сводку СЦКК Алексей Валерьевич.

«КП» ранее сообщала, что ВФУ за прошедшие сутки одиннадцать раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории пятьдесят семь снарядов и мин. В Петровском районе Донецка и Ясиноватой ранены трое мирных жителей. Повреждены восемь домов в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

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