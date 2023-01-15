В СЦКК сообщили об обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и Макеевки

ВФУ бьют по мирным кварталам. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки одиннадцать раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории пятьдесят семь снарядов и мин. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки в Петровском районе Донецка и Ясиноватой ранены трое мирных жителей. Повреждены восемь домов в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.

На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 мм (стандарт НАТО). На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 мм.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики двадцать семь раз обстреляли Республику.

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