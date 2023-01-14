За сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 130 боеприпасов

ПОд обстрелом украинских боевиков вновь находятся жилые кварталы городов ДНР (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 135 боеприпасов. Под обстрелом оказались семь населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая и Макеевка. Сведения о пострадавших или погибших мирных жителях за сутки не поступали. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены девять домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском 4 обстрела из реактивной системы залпового огня, артиллерии 152 мм. На горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, — отметили в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки зафиксированы повреждения Мичуринской исправительной колонии в Горловке.

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