В Макеевке полицейские изъяли у прохожего гранату

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы и до 80 тысяч рублей штрафа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Макеевские стражи порядка привлекли 55-летнего местного жителя к уголовной ответственности за хранение боевой гранаты. Мужчине грозит до 5 лет в тюрьме плюс придется выплатить до 80 тысяч рублей штрафа.

- Во время несения службы по охране общественного порядка правоохранители остановили мужчину, который вел себя подозрительно. При осмотре в пакете у прохожего были обнаружены предметы, похожие на ручную гранату РГО и запал к ней, - сообщает пресс-служба горуправления полиции Макеевки.

Специальная экспертиза, которая обычно проводится в таких случаях, показала, что изъятый у аборигена боеприпас «пригоден для использования по назначению».

По словам арестованного, опасный предмет он нашел возле пруда, где рыбачил. Рыболов собирался держать опасную находку дома якобы в качестве сувенира…

Уголовное дело возбудило следственное отделение Червоногвардейского райотдела Макеевского горуправления МВД ДНР. Правоохранители напоминают, что добровольная выдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств освобождает от уголовной ответственности.

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