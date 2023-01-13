Освобожденные села под Соледаром включили в зону ответственности города Шахтерска в ДНР

Указ подписан властями Республики 10 января Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Недавно освобожденные в Донецкой Народной Республике села Бахмутское и Яковлевка, расположенные под Соледаром, отнесли к зоне ответственности Шахтерска. Соответствующий указ подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Уточняется, что новый документ вносит изменения в указ Главы Республики от 3 марта 2022 года.

- Согласно изменениям, временно включены в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска село Бахмутское, село Яковлевка (Артемовский район), - сказано в тексте документа.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что идет подготовка переломного момента, которого жители очень долго ждали в плане освобождения Республики. Он рассказал о продвижении российских подразделений на линии фронта. По его словам, освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборону противника.

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