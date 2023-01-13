В Иловайске планируют отремонтировать за год почти 30 тысяч квадратных метров дорог

В прошлом году было отремонтировано практически такое же количество дорожного покрытия. Фото (иллюстрация): Минтранс ДНР

В Иловайске в текущем году планируют отремонтировать почти 30 000 квадратных метров дорог. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Руслан Дудников.

Мэр обмолвился, что работы пройдут при наличии финансирования.

- При наличии финансирования на этот год запланировано выполнение ремонтных работ на внутригородских дорогах города в объеме 27 164 квадратных метров, - заявил он.

По словам градоначальника, в прошлом году было отремонтировано практически такое же количество дорожного покрытия - 27 000 квадратных метров дорог по улицам Шевченко и переулку Победы. Работы проходили при поддержке региона-шефа - Нижегородской области России.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в 2023 году запланировали ремонт более 300 километров дорог. Обновления ждут федеральные участки трасс, связывающие регион с другими субъектами РФ и не видевшие ремонта десятилетиями.

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