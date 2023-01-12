В ДНР в 2023 году запланировали ремонт более 300 километров дорог

Темпы дорожных работ продолжают наращивать. Фото: Минтранс ДНР
Масштабный ремонт дорог в ДНР продолжат и в этом году. При поддержке Правительства РФ в Республике запланировали ремонт более 300 километров дорожного полотна. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
- Обновление ждет федеральные участки трасс, которые связывают наш регион с другими субъектами Российской Федерации и не видели ремонта десятилетиями. Параллельно в Старобешевском, Шахтерском, Амвросиевском и Новоазовском районах будут ремонтироваться дороги общего пользования местного значения, - проинформировал премьер.
По словам Хоценко, итоги прошлого года показали, что вместе можно сделать гораздо больше. Поэтому темпы работы продолжают наращивать.
- Под флагом России Донецкая Народная Республика стала не только самой большой стройкой страны, но и еще дружнее сплотилась для общей Победы, - отметил он.
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